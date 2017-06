Il presidente del Foggia Lucio Fares ha parlato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno: "Guarna, Deli e Agazzi sono tre ottimi giocatori che saranno ancora a disposizione di Stroppa, inoltre puntiamo a trattenere altri protagonisti della promozione. Vogliamo mettere a disposizione del tecnico due opzioni valide per ruolo, ma senza rivoluzionare l'organico per puntare a una salvezza tranquilla e poi vedremo come si metterà il campionato anche se i modelli SPAL e Benevento non sono indicativi o facilmente replicabili. Milinkovic? È in dirittura d'arrivo, si tratta di un esterno di grande potenzialità richiesto da Stroppa e speriamo possa esprimersi al meglio con noi. Vacca? È inamovibile anche se siamo consapevoli dell'interesse di diverse società così come Empereur. Tutti e due piacciono al Las Palmas, ma non sono giunte proposte. Se dovessero però arrivare offerte super le valuteremo".