Luis Sabalza, presidente dell’Osasuna, ha parlato a Radio Crc: "Berenguer? Non so se il giocatore andrà via, il Napoli con noi non si è fatto ancora sentire. L'Athletic Bilbao ha cercato Berenguer, ci ha sottoposto un’offerta che però abbiamo reputato bassa perché era intorno alla metà della clausola rescissoria. L’interesse del Napoli per Berenguer? Sappiamo che al Napoli piace il giocatore, stiamo aspettando un’offerta ufficiale che analizzeremo con affetto. Da ciò che ho intuito, se arriverà un’offerta dal club azzurro sarà migliore di quella dell’Athletic Bilbao. Poi parleremo col giocatore anche perché non sappiamo se vorrà andare via o meno. Non abbiamo una deadline perché non abbiamo urgenza di vendere Berenguer, anzi da tifoso mi auguro che il calciatore resti. Berenguer ha grandissime qualità, è molto coraggioso crea superiorità numerica sulle corsia e punta sempre la porta avversaria. Non è ancora esploso, ma sono convinto che lo farà a breve. Per cedere Berenguer vorremmo l’intera clausola, ma aspettiamo e vediamo che offerte arriveranno. Se saranno vicine alla somma della clausola, non ci dispiacerebbe. Se l’affare col Napoli andrà in porto vorrà dire che la trattativa era giusta per tutte le parti in causa”.