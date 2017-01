A Il Mattino ha parlato Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, che ha rivelato un retroscena su Marco Verratti: "Volevo dare Verratti ad Aurelio De Laurentiis anche perché il Napoli fu l’unico club in Italia a non fare solo chiacchiere, ma a portarci un’offerta molto vicina a quei 12 milioni che poi ha speso il Psg. Ma io non posso farci nulla se Marco è juventino e che disse a tutti che lo era. Ed è per questo che decise che non era il caso di andare a giocare a Napoli".