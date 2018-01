Si rinsalda il sempre molto stretto legame tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e il suo omologo alla Lazio Claudio Lotito.



Il numero uno rossoblu, nel corso di un'intervista concessa a Repubblica, ha infatti pubblicamente annunciato il suo appoggio all'amico romano nella corsa di quest'ultimo verso la presidenza della Federcalcio: "É giusto che sia il motore del calcio italiano a comandare, non un vagone. Sono sicuro che se Lotito fosse presidente, non farebbe cavolate, tutelerebbe gli interessi del nostro movimento".



Nonostante nelle ultime ore la candidatura di Lotito sembra essere venuta meno, l'apertura di Preziosi verso una federazione guidata dal patron biancoceleste è netta e viene ribadita anche dalle successive parole dell'imprenditore irpino, il quale non sembra vedere alternative all'orizzonte: "Nessun candidato ha i voti per vincere. La Serie A ha dato un largo appoggio a Lotito e se i Dilettanti che hanno il 34% stanno con Lotito, vince Lotito. Comunque vada - ha concluso il Joker - sono convinto che Lotito avrà un ruolo importante nella Federcalcio del futuro".