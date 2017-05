Quattro giorni dopo Genoa-Torino, il presidente rossoblù Enrico Preziosi è tornato a parlare della partita, attaccando la società granata. "Il Torino è venuto a Genova con tutta la società per dare un segnale alla squadra, volevano mandarci in B addirittura promettendo un premio economico ai calciatori - ha dichiarato Preziosi ai microfoni di Telenord - invece li abbiamo annichiliti, non hanno tirato in porta una volta su azione. Non voglio fare insinuazioni ma nell’anno in cui la Sampdoria è andata in B il Genoa non ha fatto sconti a nessuno in casa: abbiamo battuto tutte le pericolanti, anche con risultati eclatanti. Ho avuto tanta paura di retrocedere, ho tirato un grosso sospiro di sollievo. Dopo aver fatto tanti punti nel girone d’andata era impensabile trovarsi in una posizione così bassa. Eravamo troppo tranquilli e abbiamo dato un segnale sbagliato nel vedere tanti giocatori; poi ci sono stati tanti infortuni e la squalifica di Izzo (spero che gli tolgano anche i restanti sei mesi di pena). Un’annata così disgraziata credo sarà irripetibile: non mi sono mai arreso e i ragazzi lo sapevano. Io sono il massimo responsabile ma non di ogni evento: Perin non l’ho infortunato io, nemmeno Veloso"..