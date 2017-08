Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha fatto il punto sul mercato in uscita del ‘Grifone’ concentrandosi soprattutto su Pellegri e Salcedo che sono al centro delle attenzioni di Juve, Inter e Milan. “Per entrambi avevamo fatto un accordo con l’Inter – ha ammesso il numero uno del club ligure - ma attualmente quella trattativa è in stand-by. per questo valutiamo eventuali offerte che prenderemo in considerazione solo se saranno soddisfacenti per noi".