Enrico Preziosi alza la voce per chiedere alla Federcalcio di modificare gli orari delle gare della penultima giornata di campionato, consentendo a tutte le squadre di scendere in campo contemporaneamente.



Il problema sollevato dal presidente del Genoa non riguarda direttamente la sua squadra, invischiata in piena lotta salvezza con Empoli e Crotone. Liguri, toscani e calabresi domenica prossima giocheranno infatti tutti alle 15, rispettivamente contro Torino, Atalanta e Juventus. L'attenzione di Preziosi è invece rivolta verso le partite che vedranno coinvolte Napoli e Roma, dirette concorrenti dei bianconeri nella corsa verso il titolo: "Vi faccio una domanda - ha detto il Joker alla Gazzetta dello Sport - se voi siete la Juve e sapete già di aver vinto lo scudetto, perchè Roma e Napoli non fanno tre punti sabato, la domenica fate giocare Higuain contro il Crotone rischiando che si infortuni prima della finale di Champions?".



Il ragionamento di Preziosi parte dal presupposto che una Vecchia Signora già certa del titolo potrebbe giocare con meno intensità la gara di domenica con il Crotone: "Roma e Napoli sono ancora in lotta per lo scudetto, oltre che per il secondo posto. Logica vuole che giochino in contemporanea con la Juventus e tra loro per garantire la regolarità del campionato. La Federazione può intervenire e Tavecchio ha già ricevuto un'istanza nostra e dell'Empoli. Mi auguro lo si faccia per il bene di tutte e 20 le squadre di A, non solo per il Genoa".



Il numero uno rossoblu tiene poi a sottolineare come la sua non sia una mancanza di fiducia nei confronti della banda di Allegri: "La Juventus è una società seria ed entrerà sempre in campo per vincere. Il mio dubbio non è certo sull'impegno ma sulla competitività. Affrontare una Juve già sicura dello Scudetto e con una finale davanti è diverso che farlo in altre condizioni. E' ovvio che Allegri sarà portato a risparmiare fatiche ai suoi giocatori più importanti se il tricolore è già assegnato".



L'ipotesi avanzata da Preziosi trova d'accordo anche l'Empoli che pur senza rilasciare dichiarazioni ufficiali si è schierata apertamente con la posizione assunta dal Grifone. Di tutt'altro avviso appare invece il Crotone: "Non credo che anticipi e posticipi - ha detto il presidente ionico Gianni Vrenna alla Gazzetta - siano stati stilati l'altro ieri o una settimana fa. Da tempo si conoscono date e partite".



Su un possibile scarso impegno degli juventini, Vrenna poi aggiunge: "A noi in questa stagione non ha mai regalato niente nessuno, nè il Milan, nè l'Udinese domenica scorsa, tantomeno lo farà la Juve domenica prossima".