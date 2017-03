Prende forma il futuro del Genoa, club da considerarsi ufficialmente in vendita dopo i ripetuti tentativi del presidente Preziosi di trovare un compratore, dall'ipotesi più o meno fantasiose provenienti da Cina, Stati Uniti e paesi arabi fino ai contatti con l'imprenditore calabrese Giovanni Calabrò e i rumors sull'ex patron dell'Inter Ernesto Pellegrini. Il contesto che fa da sfondo è la frattura insanabile tra Preziosi e il tifo organizzato rossoblù, mentre le ultima novità arrivano dal blog del giornalista de Il Sole 24 Ore Carlo Festa.



Secondo la sua ricostruzione, è stato dato mandato a due consulenti come KPMG e Lazard di trovare investitori interessati all'acquisto del Genoa e Preziosi avrebbe già incontrato alcuni consulenti perchè la sua intenzione è di sbarazzarsi del club in tempo molto rapidi, in attesa che venga reso noto il bilancio del 2016 dopo che quello dell'anno precedente si era chiuso con un rosso da 10,5 milioni di euro e le pendenze col Fisco ammontano a circa 40 da pagare in 3 anni.