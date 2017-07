Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha rilasciato un'intervista choc a Telenord, nella quale comunica la cessione del Genoa: "Ho ceduto la società. Le firme arriveranno entro questa settimana o all’inizio della prossima. Nella prossima intervista non sarò più il presidente del Genoa. Ho sempre detto che sono intenzionato a lasciare la presidenza prima il possibile, spero di poterlo fare entro il fine settimana. A quelli che mi contestano dico che si mettano il cuore in pace perché li accontenterò, anche se non sono certo che quattro striscioni mi possano spaventare. Il punto è che non mi piace che ci sia questa divisione fra Preziosi si e Preziosi no. Il Genoa rimane e rimarrà per sempre. Sono impegnato a far sì che arrivino persone serie che abbiano a cuore il destino del club. Voglio essere sicuro che ci sia una firma, ma ci sono trattative avanzate per cui sono abbastanza ottimista. Se faccio una cosa è per migliorare, penso soprattutto nella serietà delle persone e questo penso di poterlo affermare senza smentite perché mi danno molta tranquillità per il futuro. La prossima intervista sarà per un annuncio"



FUTURO INCERTO - Da capire chi saranno gli acquirenti, presto ci saranno sicuramente aggiornamenti sulla trattativa che però, a detta di Preziosi, sarebbe già conclusa: tutto ciò dopo la ripresa della contestazione da parte dei tifosi rossoblù, nella passta settimana.