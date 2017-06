Intervistato da Telenord Enrico Preziosi è tornato a parlare del futuro del Genoa: "Il Genoa è in totale sicurezza. Siamo a posto, anche se dovremo stare comunque attenti. Non ho mai affermato che non ci sarà un cambio al vertice della società o che questo non si debba fare. Ho solo affermato che la squadra, in attesa di eventuali sviluppi, devo costruirla io. Smentisco inoltre che ci sia una cordata genovese pronta a subentrare al sottoscritto. Ho incontrato una persona per un progetto di azionariato popolare che però non mi sembra percorribile nonostante questo signore sia assolutamente serio: ma serve presentare un conto corrente con i soldi. Cellino non è scappato per i debiti, quella è solo una favola. Non mi tiro indietro e sono impegnato per fare una squadra pronta per il ritiro. Stiamo lavorando a fari spenti. Non vogliamo commettere gli stessi errori dello scorso anno. Nomi? Sono quelli usciti in questi giorni. I giocatori costano e bisogna avere le giuste risorse per poterli prendere. Quando questo sarà fatto lo leggerete sul sito ufficiale. Criscito ha cercato noi poi se ci ha ripensato avrà i suoi buoni motivi, vedo tanti baci alla maglia in questo periodo poi i soldi possono fare cambiare idea...".