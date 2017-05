Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha dichiarato a Radio RAI: "Ho raggiunto l'età per potermi ritirare. Il problema è trovare acquirenti capaci di dare continuità e maggiore impulso a questa società, che merita traguardi diversi dalla salvezza all'ultima giornata di campionato. Se ci saranno delle opportunità, le valuterò seriamente. Riconfermo quanto detto qualche mese fa, il problema è vedere quali personaggi sono interessati al Genoa e con quale serietà possono portare avanti il progetto. Non dipende da me, ma dagli eventuali acquirenti. Di contatti ce ne sono, alcuni sono stati già bocciati, ma spero di affidare questa società in mani sicure".