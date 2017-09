Diciotto mesi dopo l'ultima apparizione, anche in quel caso contro una formazione di Madrid, il Real di Cristiano Ronaldo che poi andò a vincere la prima di due edizioni consecutive, la Roma e lo stadio "Olimpico" tornano a respirare l'atmosfera della Champions League. Avversario di turno l'Atletico del Cholo Simeone, ex giocatore della Lazio capace di far penare sempre le formazioni italiane in Europa quando le ha incrociate alla guida dei colchoneros. Ha eliminato in carriera la Lazio in Europa League, il Milan nella sua ultima parentesi in Champions e fatto soffrire la Juventus di Allegri due stagioni fa. Ma c'è un avversario ancora più importante che la Roma di Di Francesco dovrà superare stasera, ossia lo strano scetticismo del suo pubblico.



PREZZI ALLE STELLE - Ben lieti di essere smentiti tra qualche ora, ma i numeri che accompagnano l'attesissimo esordio europeo dell'ex allenatore del Sassuolo sono tutt'altro che incoraggianti. Al netto degli abbonamenti sottoscritti dal club giallorosso e la prevendità dei giorni scorsi, la previsione è di un'affluenza non superiore ai 40.000 spettatori per la gara contro l'Atletico. I prezzi fissati per il primo match stagionale in Champions certamente non hanno aiutato, visto che un posto in Curva Nord, il settore più economico, costa 40 euro, la zona Distinti Est nei pressi della Curva Sud vale 50 euro e per accomodarsi in Tribuna Monte Mario o in Tevere l'esborso sale a 90 euro. Prezzi di gala, considerato che il club pensava con questa partita e con quella col Chelsea del prossimo 31 ottobre fossero l'occasione di strappare il record al botteghino...



IL MERCATO NON CONVINCE - A questo dato meramente economico va aggiunto poi quella che è una considerazione sulle perplessità di fondo che aleggiano attorno a questa nuova Roma, priva della classe e del carisma di Francesco Totti e che in estate ha ceduto Salah e Rudiger scommettendo su giocatori tutti da scoprire in una piazza così impegnativa come l'olandese Karsdorp, il messicano Moreno, Defrel e i giovani Under e Schick. Le prove non del tutto entusiasmanti fornite in campionato (più quella con l'Atalanta che quella con l'Inter) e nelle amichevoli estive hanno alimentato i dubbi sulla campagna acquisti gestita dal ds Monchi. Sarà dunque un tifo giallorosso tiepido, nella speranza che a riscaldarlo siano le galoppate di Nainggolan, la grinta di De Rossi e Strootman o i gol di Dzeko.