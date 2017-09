Derby di Milano. A un mese dallo scontro diretto tra le prime squadre a San Siro, oggi si affrontano le squadre Primavera di Milan e Inter nella seconda giornata del campionato Under 19. L'appuntamento è alle ore 13 in casa dei rossoneri che, nelle mura amiche, non battono i cugini nerazzurri dal lontano novembre 2005. Non si giocherà al centro Vismara, ma a Solbiate Arno, a due passi da Milanello sotto gli occhi del ds Mirabelli.



QUI MILAN - Dopo la manita subita sul campo del Sassuolo, Gattuso (il suo ultimo derby giocato da calciatore fu la Supercoppa italiana vinta a Pechino il 6 agosto 2011) vuole fare un bel regalo di compleanno al presidente cinese Yonghong Li. Per l'occasione deve fare a meno dello squalificato Bellanova. Ma può contare sul 31enne difensore italo-argentino Paletta e a centrocampo sull'altro fuoriquota Zanellato (classe 1998).



QUI INTER - I nerazzurri, campioni in carica, sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro l'Udinese. Assenti i due '99 Vanheusden in difesa e Pinamonti in attacco, entrambi a Crotone con la prima squadra di Spalletti. Vecchi ha a disposizione due loro coetanei arrivati quest'estate: il centrocampista Zaniolo (ex Entella) e l'attaccante danese Odgaard.



Campionato Primavera - 2a giornata



Milan-Inter (calcio d'inizio alle ore 13)