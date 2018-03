Arrivato il comunicato del Giudice Sportivo: ecco le decisioni e le squalifiche per il campionato Primavera.



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali

decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI

Gare del 3 marzo 2018 – Settima giornata ritorno

Lazio-Juventus 1-1

Napoli-Bologna 2-2

Sampdoria-Milan 3-0

Udinese-Hellas Verona 1-0



B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal

Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 6 marzo 2018, ha

assunto le decisioni qui di seguito riportate:

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM - TROFEO GIACINTO FACCHETTI

Gare del 3 marzo 2018 – Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,

con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di

gara:



a) SOCIETA'

Ammonizione : alla Soc. LAZIO per la mancata indicazione, nella distinta delle persone

autorizzate ad accedere al recinto di giuoco, dell'operatore sanitario.



b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TRIPALDELLI Alessandro (Juventus): per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto al

Direttore di gara epiteti ingiuriosi.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COZZARI Mattia (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLODI Gabriele (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

CHERUBIN Alessandro (Hellas Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara;

sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta, Quinta sanzione).

PAOLUZZI Filippo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).