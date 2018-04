Gianluca Pessotto , dirigente del settore giovanile bianconero, è intervenuto su Sportitalia nel prepartita di Juventus-Sassuolo : "Mancano poche partite, non c'è spazio per eventuali errori. E' una partita importante, si deve vincere se vogliamo provare a essere presenti nella fase finale della stagione. La continuità non è stata la nostra arma migliore, specie nella seconda parte del campionato. Dal Canto non è mai stato messo in discussione , i motivi per cui i risultati tardano ad arrivare sono molteplici ma i ragazzi sono in gamba. Molti di loro emergeranno nel calcio dei grandi ".