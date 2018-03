Alessandro Lupi, allenatore della Primavera del Milan, parla a Forza Milan: "Gattuso e io siamo simili sotto tanti aspetti, a partire dal modo di approcciare le partite e gli allenamenti. Io ho aggiunto un lavoro didattico che avrebbe cercato di proporre anche lui in questa fase della stagione, offrendo alternative al progetto di lavoro iniziale. Rino è stato formidabile, all'inizio del suo cammino, a trasmettere la giusta mentalità ai ragazzi per prepararsi a un nuovo campionato Primavera, totalmente diverso rispetto ai precedenti. Siamo all'anno zero, il livello è altissimo e da questa stagione ci sono le retrocessioni. Non a caso qualche allenatore è stato esonerato. L'aspetto un po' più ludico deve lasciare spazio a una mentalità già da professionista".