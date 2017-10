Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Genoa, il tecnico della Primavera dell'Inter, Stefano Vecchi, ha parlato ai microfoni di Sportitalia.



“Si è vista la presunzione di essere una buona squadra ma in un campo difficile non si è vista la nostra qualità, piuttosto quella del Genoa. I passaggi a vuoto? Pensano di essere dei giocatori da Inter e invece sono giocatori che hanno dei limiti, dobbiamo metterci in testa che per fare i giocatori bisogna fare ben altro. Quando prendi legnate nei denti, poi si vedono buone prestazioni: non hanno capito come funzionano le cose qua. All'Inter si vince per la società non per i singoli: oggi non si è vista una squadra. Youth League? Quello di mercoledì è impegno importante, forse non abbiamo la giusta maturità per conservare l'attenzione in tutte le gare e mi auguro che la testa fosse a quella gara”.