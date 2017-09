Il primo giorno di scuola è l'inizio di una nuova avventura. Lunga, tortuosa, piena di ostacoli. Oggi è iniziato l’anno scolastico 2017/2018 in alcune regioni italiane, che vedrà protagonisti oltre 8,6 milioni di studenti: 7 milioni 750mila di loro frequenteranno scuole statali per un totale di 370mila classi. La terza giornata di Serie A, iniziata sabato con la sfida tra Juventus-Chievo, è stata per molti giocatori il primo giorno di scuola. Il primo turno dopo il mercato, la prima occasione per i molti di indossare la nuova maglia in Serie A. 18 giocatori in campo, alcuni promossi, altri rimandati. Di bocciati ancora non ce ne sono: per i bilanci finali bisogna aspettare qualche mese.



Nella sfida dello Stadium hanno fatto conoscenza della Serie A, con la nuova maglia, Mehdi Leris del Chievo, attaccante classe 1998 con un passato proprio con i bianconeri, e Bernardeschi, alla seconda presenza con la Juve dopo quella di Supercoppa. Nel lunch match esordio per Bonazzoli e Grassi con la Spal, nelle partite delle 15 'prima' per Castagne (Atalanta), Pavoletti (Cagliari), Tumminello (Crotone), Thereau (Fiorentina), Kean (Verona), Maxi Lopez, Larsen e Rosi (Udinese). Alle 16, in Lazio-Milan, minuti finali per Luiz Felipe, al posto di Radu, alle 18 è toccato a Iemmello, Antei, Memushaj e Lazaar con il Benevento e Niang con il Torino.