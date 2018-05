Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Napoli, Comicon: una location ben nota agli amanti del mondo dell'e-gaming, quest'anno molto speciale per il calcio virtuale. Si è giocato infatti lo scorso weekend il torneo italiano di Fifa18, qualifier per i playoff del Mondiale (FIFA Interactive World Cup). Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci ha partecipato assieme ai compagni del Team Mkers Gianky09 e Giovhy69 ed è stato protagonista del torneo. Come è andata questa nuova tappa di avvicinamento al Mondiale di Fifa18? Racconta tutto IcePrinsipe nel suo ultimo video!