Ha destato un po' di curiosità a Genova, sponda Sampdoria, la presenza del presidente blucerchiato Massimo Ferrero allo stadio Silvio Piola per la gara di Serie B tra Pro Vercelli e Perugia. Mentre al 'Mugnaini' di Boglaisco Romei e Cassano si lasciavano andare a segnali di disgelo, il numero uno di Corte Lamburschini si godeva la cadetteria e il match tra i piemontesi e gli umbri.



Le speculazioni ovviamente si sono sprecate. Ma è stato lo stesso Ferrero a spiegare il motivo della sua comparsata a La Gazzetta dello Sport: "Sono qui perché mi piace il calcio. Non mi interessa l’acquisizione della Pro Vercelli" ha detto il patron doriano. "In ogni posto in cui mi vedono pensano sempre che io sia lì per comprare qualcosa o qualcuno". Anche il colloquio con il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo, nel corso dell’intervallo, è stato assolutamente innocuo: "Abbiamo solamente commentato il primo tempo" conclude Ferrero spegnendo sul nascere ogni possibile voce in merito,