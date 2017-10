Pro Vercelli-Cesena 5-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 7' Dalmonte (C), 16' Bergamelli (P), 22' Jallow (C), 59' Rovini (P), 63' Raicevic (P), 69' Firenze (P), 75' Vives rig. (P)



Pro Vercelli (4-3-2-1): Marcone; Ghiglione, Legati, Bergamelli, Mammarella; Germano, Vives (76' Konate), Castiglia (54' Rovini); Firenze, Bifulco (67' Altobelli); Raicevic. All. Grassadonia.



Cesena (4-3-3): Fulignati; Fazzi, Esposito (46' Rigione), Scognamiglio, Mordini; Kone, Cascione, Laribi; Dalmonte (75' Sbrissa), Gliozzi, Jallow (32' Moncini). All. Camplone.



Arbitro: La Penna di Roma 1



Ammoniti: 32' Jallow (C), 44' Legati (P), 47' Mordini (C), 55' Cascione (C), 85' Raicevic (P)



Espulsi: 73' Scognamiglio (C).