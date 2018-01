Nonostante numerose richieste, il Carpi non può cedere in prestito M'Bala Nzola in questo mercato di gennaio. L'attaccante francese, classe 1996, era stato richiesto da Virtus Entella e Pro Vercelli ma non può muoversi dall'Emilia. E' sceso in campo infatti già con due maglie, avendo disputato un match di Coppa Italia (contro l'Imolese) in estate con la Virtus Francavilla. l suo contratto scade nel 2022 e ha realizzato tre reti in campionato nella prima parte della stagione.