Moreno Longo, allenatore della Pro Vercelli, ha parlato al termine del match vinto contro il Frosinone per 2 a 0 a Sky Sport: "Innanzitutto una vittoria molto importante per la nostra classifica e per il nostro momento. Girare a 24 punti è un obiettivo raggiunto, quasi metà della quota salvezza, per cui c'è da fare un plauso ai ragazzi. Abbiamo imbrigliato un Frosinone che durante la partita è stato costretto più volte a cambiare assetto per provare a rendersi pericoloso e in avanti siamo anche riusciti a pungere in maniera cinica. Dobbiamo migliorare sull'aspetto psicologico, abbiamo ragazzi giovani che fuori casa devono riuscire a reggere la pressione. Ci auguriamo di migliorare il nostro trend in trasferta nel girone di ritorno. La Mantia? E' un ragazzo che l'anno scorso ha fatto benissimo in Lega Pro, quest'anno ha dovuto ambientarsi in Serie B e adesso è in netta crescita. Il posto dipenderà più da lui che dall'allenatore".