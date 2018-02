Reginaldo, attaccante della Pro Vercelli, parla così a Sky Sport dopo la vittoria sul campo della Cremonese: "Ho tantissima voglia e per fortuna sono di nuovo nel calcio che conta. A 34 anni mi sento ancora più giovane e con la voglia di dimostrare ancora. Speriamo di fare questa impresa, che sarà difficilissimo. Quando è nata mia figlia più piccola avevo deciso di smettere per stare con lei un anno e mezzo. Ho un figlio di 9 anni che però mi ha dato la forza di rimettermi in carreggiata e sono contento per loro. Avevo voglia di tornare in B e quando il mister mi ha chiamato non ci ho pensato due minuti. Oltre a fare l'allenatore Grassadonia è un compagno, un amico. Anche se nel giorno della partita si trasforma... L'anno scorso con lui a Pagani ci siamo divertiti: con lui bisogna giocare con piacere e io sono brasiliano, mi sento bene con la libertà di giocare. Sono contentissimo. Io ero così da piccolo e sono così anche ora. Mi interessa fare il mio mestiere, che è quello che ho sempre fatto".