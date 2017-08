E' saltato il passaggio di Gianluca Curci, portiere svincolato classe 1985, alla Pro Vercelli: nonostante le visite mediche già svolte, le parti non sono riuscite a trovare un accordo e il trasferimento si è quindi interrotto, come riporta Sky Sport. Curci, ex Roma, Bologna e Sampdoria, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Mainz in Bundesliga.