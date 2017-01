Tuttosport fa il punto sul calciomercato di Serie B. Gianmario Comi è destinato ad essere il primo rinforzo della Pro Vercelli a gennaio: il 24enne partito dal vivaio granata è vicino ad unirsi ad un altro ex Toro come il tecnico Moreno Longo. Comi era un obiettivo dell'Avellino, che aveva avuto il centravanti già due anni fa, ma la Pro - che saluterà Giulio Ebagua e Dominique Malonga - ha preceduto i campani. Il secondo obiettivo della Pro è legato ad un giocatore di qualità in grado rifornire le punte, e i piemontesi sono pronti a bussare a casa Toro: Giuseppe Vives sarebbe l'alternativa a Mattia Aramu, sul quale c'è l'interesse del Cesena. I romagnoli, nel frattempo, salutano Milan Djuric. Il centravanti è diretto al Bristol, in Championship, il secondo campionato inglese. L'affare dovrebbe permettere al Cesena di incassare 1.8 milioni di euro. Djuric, che ritroverà un altro ex cesenate come l'islandese Hordur Magnusson, dovrebbe debuttare già sabato in FA Cup contro il Fleetwood Town.



Con Comi diretto alla Pro Vercelli, il rinforzo per l'attacco del Carpi può essere Luca Forte, che il Pescara ha ceduto in prestito al Teramo. Il Frosinone pensa a Benjamin Mokulu, che può arrivare dall'Avellino in cambio di Andrea Cocco. I laziali seguono Lorenzo Del Prete, terzino destro del Perugia, e sono pronti a salutare Robert Gucher, che non rinnoverà l'accordo in scadenza fra sei mesi e che piace al Vicenza. I veneti cercano un rinforzo in attacco e contendono al Cesena e soprattutto al Bari Sergio Floccari, in uscita dal Bologna. Vicenza e Bari offrirebbero un anno e mezzo di contratto, ma i pugliesi devono decidere il futuro di Riccardo Maniero, che non sembra intenzionato a lasciare Bari. Floccari non sarebbe il primo a compiere il percorso Bologna-Bari nel corso di questo mercato: la giornata odierna dovrebbe sbloccare definitivamente il trasferimento di Archimede Morleo, terzino sinistro di grande esperienza. Morleo firmerà fino a giugno con il Bari, con rinnovo automatico in caso di promozione. Il Bari pensa anche a Lucas Evangelista, fin qui poco utilizzato dall'Udinese: il 21enne centrocampista brasiliano piace a Stefano Colantuono, che allenò Evangelista in Friuli.



Il Benevento ha anticipato tutti ingaggiando Mirko Eramo: il centrocampista ex Samp firma fino al 2019. I campani sono in lizza anche per Christian Dell’Orco, esterno che Marco Baroni ebbe già a Novara. Il Brescia cerca un difensore, visto che la stagione di Michele Somma è già finita: il 21enne ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel match contro il Trapani. Lo Spezia pensa a Giovanni Terrani, 21enne attaccante protagonista nella Lucchese: l’affare si potrebbe fare a giugno. La Spal prova a strappare Salvatore D’Elia al Vicenza. Gli emiliani vogliono il 27enne esterno mancino che si è messo in luce nella gestione di Pier Paolo Bisoli.