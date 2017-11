Dopo la sosta per le nazionali e l’eliminazione dal Mondiale, si scende in campo per la tredicesima giornata di campionato. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.La Lazio ha il dubbio, la Roma quelloin vista del derby. In rialzo le quotazioni di Montolivo nel Milan, confermato Borja Valero sulla trequarti nell’Inter. Il Napoli ritrova Reina dopo il mal di schiena, la Fiorentina rischia di dover fare a meno di Thereau, ancora non al meglio.