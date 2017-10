È di nuovo la Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, si scende in campo per l'ottava giornata. Ecco leper la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Roma è pronta la sorpresa Cengiz Under, tornanel Milan. Nella Juve rischiano, Barzagli e Khedira, giocherà Matuidi. Verso la panchina van der Wiel e Widmer, ancora non al meglio. Joao Mario recupera per il Napoli, ma solo per la panchina.