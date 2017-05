Un’altra giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!



QUI TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE-ATALANTA



UDINESE - Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Gabriel Silva; Jankto, Badu, Hallfredsson; De Paul, Zapata, Perica/Thereau.



Ballottaggi: Perica insidia Thereau, che resta favorito. Felipe torna a fare il centrale.

Squalificati: -

Indisponibili: Fofana, Samir, Gnoukouri



ATALANTA - Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; D’Alessandro, Cristante, Grassi, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez/Mounier.



Ballottaggi: emergenza a destra, tocca a D’Alessandro. Kessiè non convocato, il Papu ci prova e dovrebbe farcela.

Squalificati: Conti, Freuler

Indisponibili: Dramè, Hateboer, Zukanovic, Kessiè