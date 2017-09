È di nuovo la Serie A. Dopo le quarta giornata, si scende in campo per il turno infrasettimanale. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Dopo il turno infrasettimanale, c'è ancora il rischio turnover. Nel Napoli è pronto, nell'Inter scalpita Eder. Riposanella Juve, tornano Florenzi e Manolas nella Roma. Il Milan ritrova Suso, Musacchio e Bonaventura come titolari.