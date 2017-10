Dopo il turno infrasettimanale è subito Serie A, si scende in campo per l'undicesima giornata. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Terza partita in sette giorni, possono esserci ancora dei cambi. Rischianoe Caldara, quattro cambi nella. Montella conferma Kalinic, Spalletti non cambia formazione. Può tornare Joao Pedro, Lapadula ancora verso la panchina.