Dopo le coppe europee, si scende in campo per la dodicesima giornata, l'ultima prima della sosta. Ecco le probabili formazioni per la prossima giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Sono ancora tanti i dubbi di formazione, nel derby di Genova sono in ballottaggio Lapadula e Gaston Ramirez. L'Inter non cambia, turnover per Roma e Napoli. Nella Juve sono pronti Bernardeschi e Douglas Costa, nel Milan c'è ancora Calhanoglu.