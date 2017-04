Cerca SOS Fanta su iOS e Android e scarica l'app gratuita per tutte le notizie di fantacalcio!

La 32ma giornata di Serie A è pronta per iniziare, si parte sabato alle 12 con Inter-Milan. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!CAGLIARI – Rafael; Isla, Bruno Alves, Capuano/Salamon, Murru; Padoin, Tachtsidis, Ionita; Joao Pedro; Sau, Borriello.Ballottaggi: Borriello è recuperato, giocherà dall’inizio in coppia con Sau. Poche chance per Farias.Squalificati: PisacaneIndisponibili: Dessena, MelchiorriCHIEVO – Seculin; Izco, Dainelli/Cesar, Spolli, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa/De Guzman; Pellissier, Meggiorini.Ballottaggi: Inglese in forte dubbio, Hetemaj verso il recupero dall’inizio. In porta dovrebbe giocare Seculin.Squalificati: –Indisponibili: Rigoni, Sardo, Gamberini, Gobbi