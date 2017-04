Un’altra giornata di Serie A e di fantacalcio è pronta per iniziare. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!BOLOGNA – Mirante/Da Costa; Torosidis/Krafth, Maietta, Gastaldello, Masina; Donsah, Viviani, Taider; Verdi, Destro, Krejci.Ballottaggi: Verdi proverà fino all’ultimo a recuperare per giocare dall’inizio. Mirante ha mal di schiena, è pronto Da Costa.Squalificati: Pulgar, DzemailiIndisponibili: Sarr, Helander, Nagy, Valencia, RizzoUDINESE – Karnezis; Widmer, Danilo, Angella/Alì Adnan, Felipe; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau/Perica.Ballottaggi: Angella non al meglio, è pronto Alì Adnan con lo slittamento di Felipe al centro. Thereau acciaccato, si scalda Perica.Squalificati: –Indisponibili: Fofana, Faraoni, Gnoukouri, Samir