Sta per iniziare la 24esima giornata di Serie A. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!PALERMO – Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Pezzella; Bruno Henrique, Jajalo/Gazzi, Chochev; Embalo, Nestorovski, Trajkovski.Ballottaggi: Gonzalez e Goldaniga tornano dalla squalifica, Jajalo favorito su Gazzi. Diamanti verso la panchina.Squalificati: –Indisponibili: Rajkovic, Sallai, Lo FasoATALANTA – Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Freuler, Kessiè, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna.Ballottaggi: Stavolta Gasperini ha pochi dubbi, in difesa Toloi è favorito per giocare titolare.Squalificati: –Indisponibili: Dramé, Konko, Cabezas (Sub-20)