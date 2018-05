Si avvicina l'inizio della 36ma giornata, che inizia con Milan-Verona. Ecco le probabili formazioni per questa particolare giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Allegri prepara alcune novità per la sua Juve,è pronto per tornare titolare. Riecco Cengiznella Roma, rischia Luis Alberto e scalpita Murgia nella Lazio. In dubbio Hamsik e Mertens nel Napoli: sono sotto esame. Pronte due novità in difesa nel Milan: Romagnoli e Abate. Cambia il Chievo, la Fiorentina passa alla difesa a quattro. Iago Falqué potrebbe partire ancora fuori nel Toro, titolare Bonifazi.