Nel rispetto di organi inquirenti e giudicanti ricordo che non ho MAI incontrato boss mafiosi. Ciò che leggo è FALSO. #finoallafine... — Andrea Agnelli (@andagn) 7 marzo 2017

Il presidente della Juventus, Andrea, ha affidato a un tweet la sua difesa dalle accuse di contatti con i boss della 'ndrangheta per la gestione dei biglietti per lo Stadium:Nel rispetto di organi inquirenti e giudicanti ricordo che".Come riporta l'agenzia Ansa, dai documenti arrivati dalla Procura di Torino, "si evidenzia che Saverio Dominello e il figlio Rocco sono rappresentanti a Torino della cosca Bellocco Pesce di Rosarno. Rocco Dominello ha rapporti con la dirigenza Juve per la gestione di biglietti e abbonamenti".. "". Anche il dg Marotta ha avuto rapporto seppure occasionali col mondo degli ultras ma non è stato coinvolto dalla conclusione indagini., il 2 agosto 2016 - aggiunge anche Pecoraro -. Io sono stato a Torino dal procuratore Spataro chiedendo notizie sul procedimento in corso e per dare la mia disponibilità. Il Procuratore Spataro ha dato ampia collaborazione, inviandoci numerosi atti; nel tempo sono arrivate più di 5 mila pagine".