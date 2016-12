Il mercato è fatto di obiettivi e occasioni. Sotto la voce “occasioni”, spesso e volentieri si addensano elementi proposti da agenti e intermediari alle varie società, perché in fuga dal proprio club o più semplicemente perché a caccia di un'occasione migliore per un nuovo salto di qualità. Negli ultimi giorni del mercato estivo, ad esempio, in casa Juve era piombata la candidatura di Steven N'Zonzi, il cui profilo è stato valutato attentamente e poi scartato momentaneamente prima di trasformarsi in un obiettivo vero e proprio a stagione in corso. In queste settimane di grande ricerca da parte della Juve del giocatore giusto per il centrocampo bianconero, anzi dei giocatori giusti, ecco che è stato proposto anche un nuovo profilo che in corso Galileo Ferraris stanno valutando con attenzione prima di scartare o decidere di sondare direttamente col club di appartenenza: si tratta di Jordan Veretout.

QUALITA' – Classe 1993, di proprietà dell'Aston Villa ma attualmente in prestito al Saint Etienne, Veretout faceva parte di quella leva di potenziali fenomeni che vinse tutto a livello giovanile con la Francia. Tra Pogba, Kondogbia e Lemina, era lui in quel centrocampo che vinse il Mondiale Under 20 a dettare tempi e geometrie. Cresciuto nel Nantes, è ancora alla ricerca dell'opportunità per compiere il definitivo salto di qualità, con caratteristiche che potrebbero trasformarlo in quel giocatore chiamato a far rifiatare i titolarissimi bianconeri soprattutto in situazioni che richiedono una migliore gestione del pallone, punto sul quale spesso battono le considerazioni e le richieste dello stesso Allegri: abile nel palleggio e nell'impostazione, in questa stagione sta giocando sostanzialmente da interno in una mediana a tre come quella proposta dal Saint Etienne. Chissà che non possa quindi diventare lui quel jolly a sorpresa da affiancare al grande colpo che in ogni caso serve subito alla Juve, per il quale Marotta e Paratici continuano a lavorare più o meno sottotraccia.



@NicolaBalice