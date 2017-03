L'obiettivo del Gruppo Suning è una continua espansione a livello globale. Un'espansione che è stata certificata lunedì anche per quanto riguarda l'Italia e che non potrà che giovare anche alla stessa Inter.



ACCORDI CINA-ITALIA - Lunedì il gruppo ha firmato un contratto con la Camera di Commercio Italiana, che ha come scopo la promozione diretta degli scambi commerciali tra la Cina e il nostro Paese. In Cina il portale news.cnfol.com, sottolinea come Sun Weimin, vice presidente di Suning abbia spiegato che "da quando Zhang Jindong incontrò il primo ministro italiano Renzi nel G20, sono state stabilite cooperazioni con le prime 5 imprese italiane attive nei settori food: cibo, bevande, vino, birra, olio commestibile e altre categorie". Cooperazioni che potenzierebbero la notorietà del gruppo cinese e che, di conseguenza, aumenterebbero la popolarità anche dell'Inter di cui Suning è proprietaria e tramite cui sta ottenendo un incredibile ritorno di immagine.



VINO INTER - Inoltre i rappresentanti dell'Italian Trade Commission hanno invitato Suning per il prossimo 9 aprile al Vinitaly Italia di Verona, alla prestigiosa fiera del vino. Suning, infatti, sta pensando di sfruttare la partnership con le distillerie Gujing, azienda leader nella produzione di liquori in Cina, per lanciare edizioni speciali di vini con il marchio Inter per potenziare ulterioremente le entrate.