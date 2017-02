Tra gli spettatori che domenica pomeriggio hanno assistito dal vivo alla sconfitta interna del Genoa contro il Sassuolo, c'era anche la vecchia conoscenza rossoblu Roberto Pruzzo.



CRISI - Nonostante il pessimo momento attraversato dai ragazzi di Ivan Juric, l'indimenticato bomber degli anni '70 e '80 si dice convinto che si tratti di un periodo transitorio, destinato a sparire presto: “Credo che questa squadra – dichiara in esclusiva ai nostri microfoni - abbia bisogno di ancora un po' di tempo per ritrovare quelli automatismi che l'hanno portata in alto nella prima parte di stagione. Anche Juric ha ammesso che deve lavorare sulla squadra e suoi nuovi e che gli servirà qualche settimana. Bisogna solo avere un po' di pazienza e poi sono convinto che il Genoa tornerà a giocare come sa”.



ASSENZE - Oltre alla mancanza di amalgama, secondo Pruzzo il Genoa sta poi pagando una pesante assenza: “Tutti parlano di come la partenza di Rincon abbia spento questa squadra – continua l'ex centravanti – io penso invece che il vero assente sia Veloso. Era lui il vero motore di Juric. Eppure c'era chi lo criticava, anche ferocemente. Il portoghese, però, è il classico giocatore di cui noti l'importanza solo quando non gioca. Speriamo possa rientrare presto”.



SASSUOLO - Sulla sconfitta incassata domenica al Ferraris contro il Sassuolo, O' Rey de Crocefieschi non fa drammi: “La verità è che quella di Di Francesco è una gran squadra – sostiene ancora Pruzzo - Quest'anno ha avuto troppe difficoltà, legate principalmente ai molti infortunati e agli impegni europei. Ora però, che sta recuperando i pezzi, conferma quanto di buono fatto vedere nelle scorse stagioni. Sono davvero una signora squadra, composta da giocatori che in campo sanno tutti cosa devono fare. Perderci non è un dramma”.



MERCATO - Sul mercato, poi, l'ex bomber promuove a pieni voti le strategie della dirigenza rossoblu: “Credo che Preziosi si sia mosso bene – afferma Pruzzo – ha comprato tanto ma ha comprato anche bene. Meglio di così non poteva fare. Non è mai facile trovare giocatori funzionali ad un progetto nel mercato di gennaio, ma lui ed i suoi uomini sono stati bravi. Vedrete che tra qualche settimana, quando tutti i nuovi avranno appreso i giusti meccanismi, il Genoa sarà un'altra squadra rispetto a quella attuale”.