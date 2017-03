Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio del campionato italiano: ''Si fa fatica a trovare tre partite decenti in questa giornata di campionato. A parte quella di Roma e quella di Bergamo, per il resto stendiamo un velo pietoso su questo campionato. Spalletti e la Roma vanno messi in primo piano per capire quale sarà l'immediato futuro di squadra e allenatore. Sarri-De Laurentiis sembrano aver ritrovato un minimo di serenità in vista dello spareggio contro il Real. Un modo per affrontare con meno ansia e nervosismo la partita più importante dell'intera stagione. Il portiere del palermo, è la terza immagine del fine settimana. Ci sono degli equilibri da mantenere, e se ti presenti con questo tipo di portiere è difficile accettare il Palermo e la regolarità delle sue partite''.