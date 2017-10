Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma e ora direttore sportivo del Como, ha parlato a Radio Radio del momento di Milan e Inter: "Al Milan c'è qualcuno che pensa che cambiando l'allenatore le cose possano migliorare, perché si ritiene che la squadra sia fatta di ottimi giocatori; per me non è così. Conte per il futuro? Sì, è una voce che circola. Così come quella legata a Sarri, se non dovesse vincere quest'anno potrebbe arrivare a Milano. L'Inter? Spalletti sta facendo il massimo, era da 15 anni che i nerazzurri non iniziavano così bene".