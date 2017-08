Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio della partita vinta dal Napoli contro il Nizza nei preliminari di Champions League: ''Non è andata male al Napoli anche se un arbitro pessimo come quello di ieri sera raramente l'ho visto. Il rigore non c'era, sono stati buttati fuori due giocatori al Nizza tra l'altro per un fallo che non era da rosso, per cui 2-0 va bene. Nel primo tempo al Napoli in un paio d'occasioni è andata anche bene''.