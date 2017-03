Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio del futuro delle squadre italiane in Champions League: ''I quattro posti Champions per le italiane? Devi migliorare per poter essere competitivo a livello europeo. A parte la Juve, non credo che le altre faranno molto di più per centrare il quarto posto. Non penso che improvvisamente le squadre cominceranno a spendere. Le sorprese potrebbero arrivare solamente da Milano, le altre rimarranno sui loro standard''.