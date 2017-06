Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio di Luciano Spalletti, nuovo allenatore dell'Inter: ''Io non ho capito bene se Spalletti ha lasciato Roma per Totti oppure perché il suo ciclo era finito. Io credo più nella seconda ipotesi e ha chiuso nella maniera migliore possibile. Spalletti è un ottimo allenatore e ho sperato che potesse rimanere ma evidentemente il suo ciclo era finito. Ha trovato l'Inter nel momento migliore possibile. E' una grande occasione per lui''.