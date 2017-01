Lorenzo Callegari, centrocampista classe '98 del Paris Saint Germain, è considerato come uno dei migliori talenti in ascesa che giocano in Francia. Nato proprio in Francia da padre italiano, ha caratteristiche simili a Verratti. Ai microfoni di Goal.com, il suo agente Alessandro Canovi ha speso parole importanti per lui: "Chi sa di calcio sa anche che Lorenzo è un giovane con delle qualità indiscutibili. Già in Youth League ha dimostrato tutto il suo talento. E' migliorato molto sotto il profilo mentale, è in grado di giocare ad alti livelli". In futuro non è da escludere l'ipotesi di un prestito altrove, magari con opzione di recompra per il PSG: "Certo, purché si tratti di un progetto serio che coinvolga il ragazzo al 100%. Non ci trasferiremo se non verrà rispettata questa importante condizione".