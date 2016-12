Donato Di Campli, procuratore di Marco Verratti, ha parlato a Radio CRC del futuro del centrocampista del PSG: "Verratti via dal PSG è ormai un tormentone. Lo ribadisco, per portarlo via serve un'offerta fuori dalla portata in Italia. Credo sia incedibile, siamo alle solite. Ipotesi Inter? Un po' tutte le grandi squadre pensano a lui, il problema è che è già in una grande squadra che non vuole privarsi dei suoi campioni".