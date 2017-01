Marco Verratti ha molte pretendentii, ma scipparlo al PSG sarà una vera impresa. In Italia Juventus e Inter, in Germania il Bayern Monaco, in Spagna il Real Madrid: vogliono tutti il play italiano che, però, anche la prossima stagione rimarrà in Francia. Donato Di Campli, manager del giocatore della Nazionale, ha confermato la permanenza di Verratti anche per il prossimo anno a Parigi: 'Marco è più che felice di continuare la sua avventura al Paris Saint Germain, club con il quale ha un contratto fino al 2021 e dove i tifosi lo adorano. Sarà molto difficile che lasci Parigi'.