Marco Verratti al Barcellona, un sogno che...rimarra' tale. Secondo il sito del quotidiano catalano "Mundo Deportivo", infatti, il Psg considera incedibile il centrocampista italiano e sarebbe stato proprio il presidente del campioni di Francia, Nasser Al Khelaifi, a farlo sapere al club azulgrana. Al di la' del 4-0 che Cavani e compagni hanno rifilato alla squadra di Luis Enrique nell'andata degli ottavi di finale di Champions della scorsa settimana, negli ultimi tempi i contatti tra le due societa' sono stati frequenti. L'interesse degli spagnoli per Marquinhos e Thiago Silva e quello dei francesi per Messi e Neymar avrebbero creato rapporti tesi tra i due club, ma l'arrivo di Patrick Kluivert a Parigi avrebbe rimesso a posto le cose. Il Mundo Deportivo ricorda che lo stesso no che il Barcellona ha incassato per Verratti, se lo sono sentiti dire anche Bayern, Chelsea, Juventus e altri grandi club. Il club catalano non si rassegna, ma valuta altre alternative come il tedesco Julian Weigl (Borussia Dortmund), oltre a centrocampisti forti atleticamente e, in questo caso, potrebbero interessare N'Golo Kante' (Chelsea) e Steven N'Zonzi (Siviglia).