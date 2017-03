Nasser Al-Khelaifi rinnova la fiducia a Unai Emery dopo la clamorosa rimonta subita a Barcellona in Champions League. Il presidente del Paris Saint-Germain ha dichiarato in un'intervista a Le Parisien: "Fin dal suo arrivo il nostro allenatore ha lavorato duramente ogni giorno per far migliorare la squadra. Dobbiamo imparare la lezione da questo fallimento e non reagire sotto l'influenza delle emozioni. Negli ultimi due giorni ho avuto dei colloqui con Emery, ha qualità in cui crediamo e ha il mio pieno sostegno. Con lui parleremo dei cambiamenti che saranno necessari sul mercato estivo, lavoreremo per mandare segnali forti che mostrano come le nostre ambizioni sono alte".